Sinner da Papa Leone XIV il tennista azzurro in visita al Vaticano insieme alla famiglia e a Binaghi

Jannik Sinner, tennista azzurro numero uno al mondo, ha incontrato Papa Leone XIV durante una visita al Vaticano, accompagnato dalla sua famiglia e dal presidente della FIT, Angelo Binaghi. L’incontro ha unito sport e spiritualità, creando un ponte tra il mondo del tennis e la fede, in un'atmosfera di rispetto e ammirazione reciproca.

Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV, nuovo Pontefice e grande appassionato di tennis. L?incontro ha unito sport, spiritualità e.

