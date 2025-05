Sinner da Papa Leone XIV Il tennista a sorpresa in Vaticano | Giochiamo un po' ?

In un insolito incontro a sorpresa, Papa Leone XIV ha accolto il tennista numero uno al mondo per una partita informale in Vaticano. Grande appassionato di tennis, il Papa non ha perso occasione per scherzare sul suo talento, creando un'atmosfera di divertimento e leggerezza in un contesto sacro. Prepariamoci a vivere un momento unico!

Il Papa da sempre grande appassionato di tennis, nelle ultime ore aveva scherzato sul numero uno al mondo, impegnato agli Internazionali 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner da Papa Leone XIV. Il tennista a sorpresa in Vaticano: "Giochiamo un po'?"

