Sinner contro Ruud | dove vedere l' incontro in tv e in streaming

Giovedì 15 maggio, Jannik Sinner sfiderà Casper Ruud ai quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia sul Campo Centrale. In palio c'è un posto in semifinale nel prestigioso torneo del Foro Italico. Scopri dove vedere l'incontro in tv e in streaming per non perderti questo emozionante confronto.

Giovedì 15 maggio Jannik Sinner giocherà al Campo Centrale i quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia. Il numero uno del ranking sfiderà il norvegese Ruud per guadagnare l’accesso alla semifinale del torneo del Foro Italico. Sinner agli Internazionali BNL d’Italia 2025 Jannik. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Sinner contro Ruud: dove vedere l'incontro in tv e in streaming

Ne parlano su altre fonti

Sinner-Ruud all'Atp Roma, dove vedere in tv e streaming

Riporta sport.sky.it: Sinner tornerà in campo giovedì alle 19 contro Casper Ruud, reduce da nove vittorie consecutive: Jannik andrà a caccia della prima semifinale in carriera al Foro Italico. Il match sarà in diretta su ...

Sinner contro Ruud: dove vedere l'incontro in tv e in streaming

Secondo romatoday.it: L'altoatesino numero uno al mondo affronterà il norvegese, che ha già eliminato il romano Matteo Berrettini, nei quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia ...

Sinner-Ruud, quando si gioca: orario e dove vedere in tv gli Internazionali di Roma di Tennis

tuttosport.com scrive: Il numero 1 al mondo affronta il norvegese numero 7 nel match valido per l'accesso alla semifinale del 1000 capitolino ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Jannik Sinner travolge Ruud - vola in finale Atp Finals contro Fritz

Jannik Sinner ha conquistato la finale delle ATP Finals 2024 a Torino, superando Casper Ruud con un netto 6-1, 6-2 in appena 1 ora e 9 minuti.