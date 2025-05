Sinner all’Olimpico per Milan-Bologna ecco perché Jannik tifa i rossoneri

Jannik Sinner sarà presente all'Olimpico per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Dopo aver conquistato il pass per i quarti agli Internazionali di Roma, il giovane tennista, grande tifoso dei rossoneri, si prepara a vivere un'emozionante serata di sport. Scopriamo insieme come è nata la sua passione per il Milan.

(Adnkronos) – All’Olimpico ci sarà anche Jannik Sinner. Messo in tasca il pass per i quarti degli Internazionali di Roma, il numero del tennis mondiale andrà a godersi la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. In attesa della sfida di domani, giovedì 15 maggio, contro Ruud. Ma come nasce la passione del fuoriclasse . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Sinner all'Olimpico per Milan-Bologna, ecco perché Jannik tifa i rossoneri

Milan Bologna – Allo Stadio Olimpico di Roma ci sarà un tifoso rossonero in più! Lo ha annunciato lui stesso

