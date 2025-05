Nel cuore degli Internazionali di Roma, Jannik Sinner si prepara a vivere una doppia emozione. Dopo aver messo in tasca il pass per i quarti di finale del prestigioso torneo, l’astro del tennis mondiale si concederà una pausa speciale per assistere alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna all’Olimpico. L’atleta, noto per i . L'articolo Sinner ai quarti di Roma tra passione milanista e attesa sfida con Ruud è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Sinner ai quarti di Roma tra passione milanista e attesa sfida con Ruud