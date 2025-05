Sinner agli Quarti di Finale quando gioca e dove vederlo in TV

Jannik Sinner continua a brillare agli Internazionali BNL d'Italia, avanza ai quarti di finale e promette nuove emozioni al Foro Italico. Dopo aver superato Navone, De Jong e Cerundolo, il giovane talento altoatesino si prepara a scendere nuovamente in campo. Scopri quando giocherà e dove seguire il match in TV per non perdere un attimo della sua avventura!

Jannik Sinner continua il suo cammino trionfale agli Internazionali BNL d’Italia e regala nuove emozioni al pubblico del Foro Italico. Dopo aver superato agevolmente Navone e De Jong nei turni precedenti, l’altoatesino ha avuto la meglio anche sull’ostico Francisco Cerundolo in un match combattuto e avvincente, concluso con il punteggio di 7-6, 6-3 in due ore e 17 minuti. Con questa vittoria, Sinner approda ai quarti di finale del torneo romano, dove affronterà il vincente dell’incontro tra Casper Ruud e Jaume Munar. Una sfida che si preannuncia intensa, indipendentemente dall’avversario, ma che conferma le ambizioni del numero uno d’Italia, sempre più a suo agio anche sulla terra rossa. Il prossimo appuntamento con Jannik è fissato per giovedì 15 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico, con orario ancora da definire. 🔗Leggi su Funweek.it

