Sinistra divisa sullo Stadio della Roma AVS attacca Gualtieri | “Calpesta il confronto con i cittadini”

La sinistra si spacca sul progetto dello stadio della Roma a Pietralata, con Alleanza Verdi e Sinistra che attacca il sindaco Gualtieri. Filiberto Zaratti, deputato del partito, critica l'assenza di un dialogo autentico con i cittadini, definendo l'approccio del sindaco un "errore gravissimo". Il confronto è fondamentale per affrontare progetti così impattanti.

Intervista a Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Da Gualtieri un errore gravissimo. Progetti così impattanti come quello dello stadio della Roma a Pietralata non possono procedere senza un vero dialogo con i cittadini e i comitati locali", ha dichiarato a Fanpage.it. 🔗Leggi su Fanpage.it

Segnala fanpage.it: Intervista a Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. “Da Gualtieri un errore gravissimo. Progetti così impattanti come quello dello stadio della Roma a Pietralata non possono ...

Stadio della Roma, blitz a Pietralata durante il confronto in Campidoglio: comitati infuriati con Gualtieri

fanpage.it scrive: In Campidoglio un confronto con la rete No Stadio. A Pietralata, il blitz delle forze dell'ordine per permettere all'As Roma e alla ditta incaricata di ...

Stadio della Roma, Rampelli: "Nessuno lo vuole a Pietralata. Ci sono problemi noti..."

Riporta corrieredellosport.it: ROMA - " Tanto tuonò che piovve. Tutti sanno fin dal principio che l'ipotesi "Stadio a Pietralata" porta con sé problemi di impatto ambientale, viabilità e traffico, incompatibilità con l'adiacente Os ...

