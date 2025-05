Sinisa Mihajlovic il dolore della moglie Arianna | Ho toccato il fondo e ho scelto di risalire

Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa, ricorda con dolcezza il suo amato marito, scomparso quasi tre anni fa. Attraverso i social, condivide nostalgici scatti che celebrano una vita insieme, esprimendo il dolore e la forza di risalire dopo una perdita così devastante. Un amore eterno che continua a brillare nel cuore di chi li ha amati.

(Adnkronos) – Sono passati quasi tre anni dalla morte di Sinisa Mihajlovic, ma il ricordo dell'ex calciatore e allenatore resta vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto e lo ha amato. Un amore che la moglie Arianna continua a testimoniare sui social, condividendo scatti del passato che la ritraggono felice e serena al fianco . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Sinisa Mihajlovic, il dolore della moglie Arianna: "Ho toccato il fondo e ho scelto di risalire"

