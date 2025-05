Sindrome dell’ovaio policistico | una condizione comune da non sottovalutare

La sindrome dell'ovaio policistico (PCOS) è una condizione comune ma spesso sottovalutata. Manifestazioni come cicli mestruali irregolari, acne persistente e difficoltà a concepire possono sembrare normali, ma quando si presentano insieme, richiedono attenzione. Scopriremo insieme i sintomi, le cause e l'importanza di una diagnosi precoce per gestire efficacemente questa patologia.

Cicli mestruali irregolari, acne persistente, aumento di peso inspiegabile, difficoltà a rimanere incinta. Sono sintomi che, presi singolarmente, possono sembrare comuni, quasi normali. Ma quando si presentano insieme, in modo ricorrente, possono indicare la presenza di una patologia precisa: la sindrome dell'ovaio policistico, conosciuta anche come PCOS. È una condizione che riguarda tra il 5%

