Sindaco Pozzuoli | Rubate batterie semafori gesto assurdo

Il sindaco di Pozzuoli denuncia un gesto assurdo: la notte scorsa sono state rubate le batterie dei semafori su Via Pergolesi, cruciali per il senso unico alternato attivato per lavori urgenti dopo le lesioni al campanile. Le autorità stanno intervenendo per ripristinare il servizio, ma l'accaduto solleva preoccupazioni sulla sicurezza e il decoro della città.

"Purtroppo questa notte hanno rubato le batterie dei semafori posizionati a Via Pergolesi per regolare il senso unico alternato, istituito nella giornata di ieri a causa delle lesioni al campanile della chiesa. Stiamo provvedendo alla sostituzione, ma consentitemi di esprimere un senso di amarezza profonda per un gesto assurdo, compiuto in una situazione in cui siamo tutti al lavoro per gestire questa emergenza". Lo denuncia sui social il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.

