Simonelli non esclude | Ultimo turno di Serie A? Data può cambiare

Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, ha commentato la possibilità di un cambiamento della data per l'ultimo turno del Campionato italiano. Durante l'assemblea tenutasi al Coni, ha affrontato il tema, cercando di chiarire le incertezze legate a questo importante appuntamento per le squadre e i tifosi.

Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, si è espresso in merito alla data in cui si dovrebbe disputare l’ultimo turno del Campionato italiano. IL COMMENTO – Ezio Simonelli è intervenuto a margine dell’ultima assemblea della Lega Serie A tenutasi al Coni. Tra i temi affrontati anche la data in cui collocare la trentottesima giornata del massimo Campionato italiano, con l’assenza di una prospettiva ben definita sul tema. Di seguito le sue parole, riportate da Sport Mediaset: «Contemporaneità? Al momento abbiamo svolto un Consiglio che ha deciso di non cambiare niente. Ad oggi, le partite dell’ultima giornata si disputeranno sabato 24 o domenica 25. Vediamo come andrà il prossimo turno, dopo ci potrebbe essere un nuovo consiglio che potrebbe confermare la decisione o cambiarla». Simonelli sulla posizione di Inter e Napoli in merito all’ultima giornata di Serie A. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Simonelli non esclude: Ultimo turno di Serie A? Data può cambiare»

Simonelli: "38° turno programmato per il 24 e il 25 maggio, dopo domenica vedremo"

Come scrive tuttojuve.com: Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, a margine dell'Assemblea tenutasi oggi a Roma

Serie A, Simonelli: "Fatto il massimo sul rinvio di Atalanta-Lecce"

Da gianlucadimarzio.com: Le parole nella conferenza stampa del presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli

