Simonelli | Il Decreto Crescita ha aiutato molto il calcio italiano

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha recentemente discusso l'impatto positivo del Decreto Crescita sul calcio italiano. La possibile reintroduzione di questa misura rappresenta un tema cruciale, poiché potrebbe favorire investimenti e sviluppo nel settore, garantendo una spinta necessaria per il movimento calcistico nel nostro paese.

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha affrontato il tema caldo della possibile reintroduzione del Decreto Crescita

