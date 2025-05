Simonelli analizza | Contemporaneità ultima giornata? A oggi le partite si giocheranno in quei giorni

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, affronta il tema della contemporaneità nell'ultima giornata di campionato. In un’intervista a Mediaset, Simonelli afferma con certezza: «Le partite si giocheranno sabato 24 o domenica 25!». Svelando le sue intenzioni riguardo alla programmazione delle sfide decisive, il presidente fornisce un aggiornamento sulle modalità di svolgimento delle ultime gare.

Simonelli non ha dubbi: «Contemporaneità? Le partite si giocheranno sabato 24 o domenica 25! » Le parole del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato anche dell’ultimo turno di campionato. Le parole a Mediaset: PAROLE – «Contemporaneità ultima giornata? Al momento abbiamo fatto un consiglio che ha deciso . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Simonelli analizza: «Contemporaneità ultima giornata? A oggi le partite si giocheranno in quei giorni»

Potrebbe interessarti su Zazoom

Call of Duty Black Ops: Cold War | Stagione 1: Firebase Z, Express e le partite di Lega

Oltre ai nuovi bundle su Warzone e Black Ops Cold War, la nuovissima Stagione 1 aggiunge una Mappa multigiocatore classica e il prossimo cruciale capitolo Zombi della saga dell'Etere Oscuro La Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone non è solo l'inizio dell'anno più grandioso per Black Ops, ma è una vera e propria pietra miliare che farà la storia.