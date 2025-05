Simone Cicalone hanno provato ad ammazzarlo?

Simone Cicalone, pseudonimo di Simone Ruzzi, è al centro di una drammatica intimidazione avvenuta l'8 maggio vicino alla stazione di Piramide a Roma, dove ha denunciato un tentativo di investimento da parte di ignoti. Famoso per i suoi video, lo youtuber ha attirato l'attenzione della cronaca locale, ora segnata da questo inquietante episodio.

"Hanno provato a investirmi con un'auto". Simone Cicalone, il cui vero nome è Simone Ruzzi, ha denunciato una brutale intimidazione da lui subita giovedì 8 maggio vicino alla stazione romana di Piramide. Da qualche anno lo yuotuber è diventato noto alla cronaca locale grazie ai suoi video in cui denuncia la criminalità nelle metropolitane della Capitale. "Ero sceso di casa e stavo passando su un attraversamento pedonale. Ho notato che c’era un’auto ferma, che mi ha visto passare – ha spiegato ancora l’ex pugile in un'intervista rilasciata a Roma Today – quel veicolo, all’improvviso, ha accelerato e per poco non mi colpiva. Mi è arrivato praticamente ai piedi". Stando al racconto di Cicalone, la vettura era "una Fiat Punto del 2013, pare senza assicurazione ". E all'interno c'erano "tre ragazzi avranno avuto tra i 25 e i 30 anni. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Simone Cicalone, hanno provato ad ammazzarlo?

