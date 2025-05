Simion a Roma | La Romania si è svegliata Con Meloni e Salvini conquisteremo le istituzioni europee

Oggi, Roma accoglie Simion in un incontro significativo tra la Romania e l'Italia. Mentre si rafforzano i legami tra i due paesi, Meloni e Salvini si preparano a conquistare le istituzioni europee. Un'opportunità per i cittadini romeni in Italia di sentirsi rappresentati e parte di un progetto comune di successo.

“Salve, cari amici. Sono arrivato nella Città Eterna, a Roma, dove questo pomeriggio incontrerò i romeni che vivono in Italia. Incontrerò anche il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e il vicepresidente Matteo Salvini. Sono nostri buoni amici in questi anni in cui abbiamo costruito insieme, a livello europeo, un movimento sovranista, patriottico, conservatore”. Così nel suo video su Facebook George Simion, leader del partito di destra romeno Aur, che domenica sfiderà il sindaco di Bucarest Nicusor Dan al secondo turno delle presidenziali. Romania, Simion ha Roma per incontrare Meloni e Salvini. Simion è arrivato oggi a Roma per una serie di incontri politici di alto profilo. Secondo quanto annunciato dai suoi canali social, il leader della destra ha in agenda colloqui con la premier e il vicepremier leghista. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Simion a Roma: “La Romania si è svegliata. Con Meloni e Salvini conquisteremo le istituzioni europee”

