Simest Gruppo Cdp l’Assemblea approva il bilancio 2024

L'Assemblea degli azionisti di Simest, parte del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Sotto la presidenza di Pasquale Salzano, la società, diretta da Regina Corradini D’Arienzo, ha investito risorse significative, contribuendo allo sviluppo economico e alle iniziative di internazionalizzazione.

L’Assemblea degli azionisti di Simest ( Gruppo Cassa Depositi e Prestiti – CDP ), riunitasi ieri sotto la presidenza di Pasquale Salzano, ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024. La Società, guidata da Regina Corradini D’Arienzo, ha impiegato complessivamente risorse per circa 8 miliardi ( +11%* vs ‘23), in favore di o ltre 4.000 imprese (+40% vs ’23), per il 90% PMI. I risultati positivi conseguiti nel periodo hanno determinato una crescita del +5% dei volumi gestiti in portafoglio che si attestano a circa €30 miliardi, con circa 16.000 clienti attivi, di cui oltre il 90% PMI, in 123 Paesi. Le risorse impegnate hanno generato un impatto – stimato dall’Ufficio Studi di Cassa Depositi e Prestiti – sul tessuto economico e sociale italiano pari allo 0,5% del PIL italiano, con oltre 130. 🔗Leggi su Ildenaro.it

