Silvia Moser come si allena la consapevolezza per praticare sport estremi

Silvia Moser, freerider e appassionata di highline, condivide il suo percorso di allenamento della consapevolezza per affrontare sport estremi. Attraverso discese audaci e risalite, racconta come il lavoro su sé stessa e la forza della sororità siano essenziali per superare le sfide e vivere appieno la propria passione.

Freerider e amante della highline, l'atleta di Cortina racconta di discese e di risalite grazie a un grande lavoro su sé stessa e al potere della condivisione tra donne 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Silvia Moser, come si «allena» la consapevolezza per praticare sport estremi

Potrebbe interessarti su Zazoom

Doc 2, Silvia Mazzieri parla della morte di Alba Patrizi : Ho pianto dicendole addio!

In un’intervista esclusiva rilasciata a Fanpage, l’attrice Silvia Mazzieri ha parlato dell’addio al suo personaggio e del momento magico che sta vivendo nella sua vita privata.