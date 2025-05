La giovane cantante, classe 2008, ha lanciato il suo nuovo singolo (selezionato tra i finalisti di Sanremo Giovani) in cui racconta con leggerezza i sentimenti turbolenti dell’adolescenza 🔗Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Silvia Carrino: «Un inciso di Fai Pace con Me lo cantava mia mamma da ragazzina in camera sua. Ora l’ho trasformato in una canzone che parla dei primi amori adolescenziali»