Silla Guerrini | le sue peonie aprono nuovi passaggi

Nel cuore di Bologna, a pochi passi dai Giardini Margherita, l'atelier Maison Laviniaturra ospita fino al 15 luglio la mostra di Silla Guerrini. L'artista ferrarese, con la sua personale intitolata "Ascolto i fiori", presenta opere che svelano nuove prospettive, invitando il pubblico a esplorare mondi di bellezza e introspezione.

A due passi dal verde dei Giardini Margherita, c’è l’atelier di moda Maison Laviniaturra, all’interno del quale, fino al 15 luglio, sarà ospitata una mostra di Silla Guerrini, artista nata a Ferrara ma residente da tempo a Bologna. La personale – a cura di Azzurra Immediato e intitolata ‘Ascolto i fiori che parlano al cielo’ – ha aperto in via de’ Sabbioni 9. Protagoniste indiscusse delle sue opere sono le peonie: fiori dalla forte valenza simbolica che nei dipinti di Guerrini si fanno emblema di un ciclo di vita universale, in cui si incontrano due concetti opposti: fragilità e potenza. "Volgere lo sguardo a un fiore è un modo per catturare l’anima del mondo e percepire la perfezione divina celata nella natura", afferma l’artista, la cui ricerca da anni si concentra sull’interazione tra elementi naturali e dimensioni spirituali. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Silla Guerrini: le sue peonie aprono nuovi passaggi

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cugino Itt : muore Felix Silla de La famiglia Addams

Fu nel 1964 che la serie The Addams Family debuttò in televisione. In poco tempo, queste strane persone sono diventate un'icona dell'immaginario collettivo.