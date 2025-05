Silenziare o bloccare le notifiche di app specifiche su Android

Le notifiche su Android sono un elemento fondamentale per rimanere aggiornati su messaggi e avvenimenti delle app installate. Tuttavia, possono diventare fastidiose. Scopriremo come silenziare o bloccare le notifiche di app specifiche, per un'esperienza più personalizzata e meno invasiva sul tuo smartphone.

Le notifiche in Android sono sempre state un punto di forza, tanto che anche la Apple ha dovuto "copiare" il sistema in cui il telefono avvisa su ogni evento scaturito da qualche app installata, tra cui, sopratutto, la ricezione dei messaggi. Ci sono però due problemi con le notifiche sugli smartphone Android. Il primo è che ne arrivano troppe, riempiendo la barra in alto di icone a segnalare ogni genere di avviso, sia quelli dei messaggi, sia quelli relativi ad altre applicazioni meno interessanti; il secondo è che le impostazioni per decidere come ricevere e come far apparire le notifiche sono diverse a seconda del telefono utilizzato e sono sempre più complesse ad ogni nuova versione del sistema. Per fortuna, Android offre strumenti potenti per bloccare o limitare le notifiche di app specifiche, senza dover spegnere tutto o impazzire tra menu complicati.

