Siena piange Maria Teresa Fabbri vittima di un tragico tamponamento sulla tangenziale

Siena è in lutto per la tragica scomparsa di Maria Teresa Fabbri, 78 anni, vittima di un incidente stradale sulla tangenziale ovest. Mercoledì 14 maggio, una violenta carambola tra un’automobile e un furgone ha segnato l’inizio di una giornata, inizialmente promettente, con un evento di profondo dolore per la comunità e per la politica senese.

Erano da poco trascorse le 9 quando, in un tratto che già da giorni viveva sotto la lente per un cambio di carreggiata ordinato dall'Anas a causa di un movimento franoso, una Toyota guidata dalla Fabbri ha subito un violento tamponamento da parte di un furgone. L'impatto, violentissimo, ha schiacciato la parte posteriore dell'auto, proiettando la pensionata contro il volante.

