Siena incidente mortale | donna perde la vita nello scontro fra la sua auto e un furgone Ferito l’altro conducente

Un tragico incidente mortale si è verificato stamani, 14 maggio 2025, sulla tangenziale Ovest di Siena. All'altezza dello scambio di carreggiata per lavori legati a un movimento franoso, una donna di 78 anni ha perso la vita dopo uno scontro con un furgone, che ha lasciato ferito anche il suo conducente.

