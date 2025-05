Sicurezza sul lavoro oggi alla Fiera

Oggi alla fiera di Cesena, Sicim presenta un'importante iniziativa sulla sicurezza sul lavoro. Dalle 14, otto stand offriranno attività interattive e informative, consentendo ai partecipanti di acquisire conoscenze e pratiche fondamentali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto. Non perdere l'occasione di approfondire temi cruciali per il benessere lavorativo!

Appuntamento con la sicurezza sul lavoro oggi alla fiera di Cesena con Sicim. L’obiettivo è permettere ai partecipanti di condividere nozioni e sperimentare pratiche in grado di garantire un ambiente di lavoro sicuro. Dalle 14 ci saranno 8 stand con 8 attività diverse: dalle nozioni di primo soccorso – con le tecniche per affrontare emergenze mediche – all’esercitazione pratica di lavoro in sicurezza in uno spazio confinato, dalle nozioni su come prepararsi a gestire situazioni di emergenza civile, alla possibilità di fare un Crush Test Experience per aumentare la consapevolezza sulla sicurezza stradale. Ma anche esercitazioni dinamiche per la gestione di un incendio, le corrette tecniche per il recupero nei lavori in quota, la simulazione di utilizzo di mezzi d’opera tramite un workshop interattivo e infine uno stand in cui si possa apprendere come identificare i pericoli affinando l’istinto per la sicurezza. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza sul lavoro oggi alla Fiera

Approfondimenti da altre fonti

Sicurezza sul lavoro oggi alla Fiera

Da ilrestodelcarlino.it: Appuntamento con la sicurezza sul lavoro oggi alla fiera di Cesena con Sicim. L’obiettivo è permettere ai partecipanti di condividere... Appuntamento con la sicurezza sul lavoro oggi alla fiera di ...

Il congresso della Cisl in fiera: "Più sicurezza sul lavoro. Rilanciare le fusioni di Comuni"

Riporta ilrestodelcarlino.it: Non basterebbero gli aggettivi dello Zanichelli per descrivere la complessità del variegato mondo della Cisl, che ieri e oggi celebra ... una cultura della sicurezza sul lavoro", si concentra ...

Oggi, 28 aprile, è la Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro

Segnala informazione.it: Riceviamo e pubblichiamo Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro, che si celebra i ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sicurezza sul lavoro: l'importanza di una buona formazione

La formazione sulla sicurezza sul lavoro è diventata di vitale importanza: per la legge e per l'incolumità dei lavoratori.