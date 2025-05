sicurezza e immigrazione i numeri che l italia non vuole vedere

La questione della sicurezza in Italia è ravvivata da una recente ricerca del Censis, spesso trascurata tra i dibattiti pubblici. Mentre l'attenzione era rivolta ad altre notizie, i dati emersi hanno rivelato che il 94,2% degli italiani desidera sentirsi sicuro quando è fuori casa, evidenziando una crescente inquietudine che merita di essere affrontata con serietà.

Presi come eravamo a parlare del nuovo Papa, credo sia sfuggita a tanti una ricerca elaborata dal Censis sul tema della sicurezza. Riassumo, per chi se li fosse persi, i dati essenziali: il 94,2 per cento degli italiani quando è fuori casa vorrebbe sentirsi tranquillo ed evidentemente, se manifesta questo bisogno, non sempre lo è; il 75,8 per cento (che sale all'81,8 per cento nel caso delle donne) pensa che negli ultimi cinque anni, dal punto di vista della sicurezza, le cose siano peggiorate; mentre il 67,3 per cento delle donne ha paura di rientrare tardi la sera. Restando al campo femminile, una intervistata su quattro afferma di aver subito molestie sessuali, il 23 uno scippo o un borseggio, quasi il 30 di essere stata seguita da uno sconosciuto. Insomma, il quadro che emerge è allarmante: le donne sono le prime a essere prese di mira, ma in generale gli italiani non si sentono affatto tranquilli e, a conferma del loro sentimenti di paura, si leggono dati che parlano di una crescita del 24 per cento delle cosiddette rapine in pubblica via, ovvero delle aggressioni a mano armata.