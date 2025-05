Sicurezza bagarre in Consiglio Camporota finisce sotto attacco Interviene Mezzetti | Basta teatrini

La sicurezza torna al centro del dibattito in consiglio, con Camporota nel mirino delle critiche. Mezzetti interviene schierandosi contro i "teatrini della politica": "È tempo di abbandonare le polemiche e unirsi per chiedere a Roma ciò di cui i nostri territori hanno bisogno, supportando le amministrazioni locali in modo costruttivo".

"Se uscissimo dal teatrino della politica in cui ci rinfacciamo le responsabilità e, spogliandoci dei nostri panni di scena, iniziassimo a ragionare insieme e sempre insieme andassimo a Roma a chiedere conto di cosa è necessario per i territori e come si possano aiutare le amministrazioni locali, di qualunque colore siano, faremo un servizio migliore ai nostri cittadini". Il sindaco Massimo Mezzetti, rivolgendosi ai consiglieri del centrodestra, è intervenuto nel dibattito in Consiglio comunale a partire da una doppia mozione sulla zona Tempio Stazione. La prima, approvata dalla maggioranza, prevedeva la prosecuzione della riqualificazione dell’area Tempio-Stazione, potenziando presidi di sicurezza, verificando il rispetto della legalità delle attività commerciali presenti e favorendo anche l’insediamento di enti del Terzo settore. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, bagarre in Consiglio. Camporota finisce sotto attacco. Interviene Mezzetti: "Basta teatrini"

