Sicurezza a Milano impossibile fare previsioni Megale | La città cambiata dal turismo

Milano è una città in continua trasformazione, influenzata dal crescente flusso turistico. Questo cambiamento repentino rende difficile, se non impossibile, formulare previsioni a lungo termine sulla sicurezza cittadina. Le parole di un esperto mettono in luce l’urgenza di adottare misure tempestive, limitando l’orizzonte di pianificazione a un anno. La sfida è quindi affrontare il presente per garantire un futuro sicuro.

"Milano è una città profondamente cambiata. E il cambiamento è talmente veloce che abbiamo un orizzonte temporale più limitato rispetto a qualche anno fa, che non ci consente di fare previsioni superiori a un anno" per pianificare interventi per la sicurezza. Sono le parole pronunciate dal. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Sicurezza, a Milano impossibile fare previsioni. Megale: "La città cambiata dal turismo"

Approfondimenti da altre fonti

Allarme sicurezza: è ora di fare di più

Riporta ilgiorno.it: "Considerata la gravità della situazione chiederemo a Prefettura, Questura di Milano, Comando provinciale ... L’assessore alla Sicurezza del Comune di Pero, Antonio Di Salza, ammette la ...

Cos’ha fatto Beppe Sala per la sicurezza a Milano negli ultimi tre anni

Si legge su ilpost.it: Da qualche anno la sicurezza a Milano è diventato un grosso tema: è una delle questioni più discusse sui giornali e sui profili social dedicati alla città, concentra buona parte del dibattito ...

Sicurezza e giovani: le proposte di Noi Moderati per Milano

Da affaritaliani.it: Se il sindaco vuole continuare a fare lo spettatore ... dei giovani e di Milano. Noi Moderati è al fianco delle famiglie per costruire un patto con i giovani, basato su sicurezza e libertà.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Decesso in casa: ecco cosa fare se viene a mancare un proprio caro

Cosa fare quando muore un congiunto in casa? Naturalmente si può restare spiazzati dal dolore della perdita, ma ci sono alcune incombenze anche di carattere burocratico, che dobbiamo mettere in atto proprio in un momento difficile.