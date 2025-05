Sicilia maltempo in arrivo allerta meteo arancione | scuole chiuse giovedì 15 maggio

Sicilia in allerta per maltempo: una perturbazione atlantica sta per colpire l'isola, portando condizioni avverse. Da mezzanotte di oggi e per tutto il giovedì 15 maggio 2025, è stato emesso un avviso di allerta meteo arancione, con chiusura delle scuole e attese precipitazioni intense in diverse zone.

Una nuova perturbazione atlantica si sta abbattendo sulla Sicilia, portando con sé una severa ondata di maltempo. A partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 24 di domani, giovedì 15 maggio 2025, l’allerta meteo arancione interesserà diverse aree della regione, con particolare intensità nella zona di Acireale, dove il sindaco Roberto Barbagallo ha . Sicilia, maltempo in arrivo, allerta meteo arancione: scuole chiuse giovedì 15 maggio Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Se ne parla anche su altri siti

Maltempo in arrivo da Nord a Sud, allerta arancione in Sicilia

Secondo notizie.tiscali.it: (ANSA) - ROMA, 14 MAG - Dal primo mattino di domani temporali sulla Sicilia, in estensione a Calabria e Puglia. Dal tardo pomeriggio, poi, ...

Maltempo, allerta meteo arancione in Sicilia e scuole chiuse domani 15 maggio per temporali: elenco dei comuni

Da fanpage.it: La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani 15 maggio un'allerta meteo arancione per temporali intensi su tutta la Sicilia dove molte scuole ...

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Sicilia

Come scrive livesicilia.it: PALERMO – Allerta meteo arancione sulla Sicilia per domani giovedì in Sicilia. L’avviso è stato diramato dal dipartimento di Protezione civile regionale, guidato da Salvo Cocina. Tra i destinatari ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Allerta meteo rossa in Sicilia: chiusura scuole e limitazioni per il maltempo

La Sicilia è attualmente interessata da un'intensa ondata di maltempo, con la Protezione Civile che ha emesso un' allerta meteo rossa per la giornata di oggi, 12 novembre 2024.