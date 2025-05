Sicilia maltempo in arrivo | allerta meteo arancione scuole chiuse giovedì 15 maggio

Una nuova perturbazione atlantica colpirà la Sicilia, portando un’intensa ondata di maltempo. Giovedì 15 maggio 2025, scatta l'allerta meteo arancione, con scuole chiuse in molte aree. La situazione è critica e si prevedono forti piogge e burrasche, rendendo necessarie precauzioni per la sicurezza della popolazione.

Una nuova perturbazione atlantica si sta abbattendo sulla Sicilia, portando con sé una severa ondata di maltempo. A partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 24 di domani, giovedì 15 maggio 2025, l’allerta meteo arancione interesserà diverse aree della regione, con particolare intensità nella zona di Acireale, dove il sindaco Roberto Barbagallo ha . Sicilia, maltempo in arrivo: allerta meteo arancione, scuole chiuse giovedì 15 maggio Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

