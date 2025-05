Sicilia il 15 maggio il Comitato dei Dieci deposita la richiesta per il Referendum sull’Indipendenza

Il 15 maggio 2025, alle 10.30 presso Palazzo dei Normanni, il Comitato dei Dieci presenterà ufficialmente la richiesta per l'autorizzazione a raccogliere firme per un referendum sull'indipendenza della Sicilia. Un passo significativo per il movimento autonomista che mira a dare voce ai cittadini siciliani sulle loro aspirazioni di autodeterminazione.

Domani, giovedì 15 maggio 2025, alle ore 10.30 presso Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS), il Comitato dei Dieci formalizzerà il deposito della richiesta di autorizzazione alla raccolta firme per indire un Referendum di iniziativa popolare sull'indipendenza della Sicilia. La data non è stata scelta a caso: il 15 maggio del 1946 venne proclamato lo Statuto Speciale della Regione Siciliana, anticipando di oltre un anno l'entrata in vigore della Costituzione Italiana (1° gennaio 1948). Una ricorrenza simbolica che, secondo i promotori, rappresenta il punto di partenza di un lungo cammino autonomista che oggi vuole compiere un nuovo passo decisivo. "Settantasette anni di autonomia sono un traguardo, ma adesso è il momento di scrivere una nuova pagina di storia – si legge in una nota del Comitato –.

