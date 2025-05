Sicilia boom di domande per il reddito di povertà | fondi solo per il 10% dei richiedenti

In Sicilia si registra un boom di domande per il reddito di povertà, con oltre 100 mila richieste. Tuttavia, le risorse disponibili permetteranno di soddisfare solo il 10% delle istanze. Il Movimento Cinque Stelle critica il governo, definendo il centrodestra "Giano bifronte" riguardo alle misure di sostegno per le fasce più vulnerabili.

Oltre 100 mila richieste in Sicilia per il reddito di povertà, ma le risorse disponibili potranno accontentare solo il 10% delle istanze. Lo afferma il Movimento Cinque Stelle. «Il centrodestra sulle misure di sostegno alla povertà è un po’ Giano bifronte. Da un lato, a livello nazionale, il governo Meloni si è precipitato a togliere il reddito di cittadinanza. In Sicilia, invece, il governo. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sicilia, boom di domande per il reddito di povertà: fondi solo per il 10% dei richiedenti

