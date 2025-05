Si vive solo due volte

Nel cuore di Londra, al Blades, M e Sir James Molony intrecciano conversazioni intriganti tra fumate di sigari e sorseggi di brandy. Sotto l’apparente eleganza del club, si nascondono misteri legati alla psiche e al potere, in un gioco sottile tra il mondo dei segreti e le profondità della mente umana. Si vive solo due volte.

M, il capo dei servizi segreti inglesi, siede ai tavolini del Blades, un club londinese per gentiluomini affacciato su St. Jame's Street, in compagnia di Sir James Molony, il più grande neurologo del regno. I due parlano fitti davanti a un paio di sigari cubani e a due bicchieri di brandy. Le tazze di caffè giacciono vuote sul tavolo. A un certo punto M guarda l'uomo di fronte a lui e dichiara: "007 mi preoccupa sempre di più. Si sta sfasciando lentamente. Fa tardi al lavoro e perde un sacco di soldi in uno di quei nuovi circoli di scommesse". Inizia così Si vive solo due volte, l'ennesimo capitolo della saga dedicata a James Bond scritta da Ian Fleming, che chiude idealmente la cosiddetta "trilogia della Spectre", comprendente anche i romanzi Operazione tuono e Al servizio segreto di Sua Maestà.

