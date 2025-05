Si sposa Ilary Blasi la bellissima notizia dopo la batosta sul lavoro | la sorprendente proposta di Bastian

Ilary Blasi è tornata a sorridere dopo un periodo difficile: dopo la cancellazione del reality show "The Couple", la conduttrice ha ricevuto una sorprendente proposta da Bastian. La bellissima notizia del loro prossimo matrimonio riempie di gioia e speranza un momento di incertezze professionali, rivelando così il lato luminoso della sua vita.

L’ultimo periodo non è stato felicissimo per Ilary Blasi. A livello professionale ha ricevuto una batosta a causa della cancellazione del reality show The Couple da parte di Mediaset, che ha voluto devolvere in beneficenza il milione di euro di montepremi. Ma ora la conduttrice ha invece incassato una bella notizia. C’è una vera e propria svolta personale per Ilary Blasi, che dovrà ringraziare per questo il suo compagno Bastian Muller. Forse nel momento più complicato lui è riuscito a farle ritornare il sorriso e i fan sono letteralmente andati in delirio, nel momento in cui hanno visto una foto inequivocabile. Leggi anche: “Ma come?”. Polemiche su Ilary Blasi, cosa è successo mentre Mediaset chiudeva The Couple Ilary Blasi, splendida notizia: cosa ha fatto il compagno Bastian. Ilary Blasi e Bastian sono una coppia da due anni e mezzo e, già durante The Couple, era emersa la possibilità che l’imprenditore tedesco potesse farle una sorpresa indimenticabile. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

