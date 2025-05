Si ribalta con l’auto e scappa | 50enne finisce nei guai

Un incidente stradale ha coinvolto un uomo di 50 anni, che dopo essersi ribaltato con la sua auto ha deciso di scappare a piedi, lasciando il veicolo abbandonato sulla carreggiata. L'episodio è avvenuto sulla strada provinciale nel comune di Montefalcio, suscitando preoccupazione per la sicurezza degli altri utenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo essersi ribaltato alla guida della sua auto, noncurante dei rischi per l’incolumità altrui, ha lasciato il mezzo al centro della carreggiata e, a piedi, ha raggiunto la propria abitazione. È accaduto sulla strada provinciale nel territorio del comune di Montefalcione, in provincia di Avellino, in località Porcari Rastiello. I carabinieri, che con i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, dopo alcune ore lo hanno rintracciato e identificato: si tratta di un 50enne del posto L'articolo Si ribalta con l’auto e scappa: 50enne finisce nei guai proviene da Anteprima24.it. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Si ribalta con l’auto e scappa: 50enne finisce nei guai

