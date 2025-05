Si riattiverà Sottocorona | cosa cambia nelle prossime ore

Una nuova attivazione meteorologica sta per riattivarsi sotto la corona, portando significative variazioni nel tempo. Nelle prossime ore, la bassa pressione sul Mar Mediterraneo introdurrà forti temporali e instabilità su diverse regioni italiane, con intensi fenomeni previsti fino a venerdì 16 maggio. Scopriamo cosa aspettarci e come prepararsi.

In queste ore la bassa pressione sul Mar Mediterraneo sta portando forte instabilità su molte regioni italiane. La tendenza proseguirà anche giovedì 15 e venerdì 16 maggio quando fenomeni anche molto intensi si verificheranno sia al sud che sulle regioni settentrionali della Penisola. "Giovedì 15 la bassa pressione che si sta formando si riattiverà e si concretizzerà in fenomeni molto estesi e intensi in tutta la parte meridionale - ha detto Paolo Sottocorona durante il TgLa7 - E ci saranno piogge anche sul mare. Ci sarà una fascia intermedia di divisione e al nord ancora fenomeni intensi soprattutto sulla parte centro-orientale. Quindi un cambiamento del tempo molto marcato. Venerdì 16 si attenuano i fenomeni sulla zona di sud-ovest. La zona del medio Tirreno resterà un po' protetta ma le zone interne del centro-sud, le zone ioniche e la Puglia registreranno fenomeni intensi. 🔗Leggi su Iltempo.it