«Bisogna andare a votare per piantare un paio di chiodi nell’opinione pubblica, per il lavoro e per la cittadinanza. C’è qualcuno che obietta su qualche quesito, ma i Referendum rompono un muro. Chi dice di non andarci e prende lo stipendio da presidente del Senato è una cosa allucinante». Pier. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - «Sì per i lavoratori e sì per i figli degli immigrati che studiano qui»