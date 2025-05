sì l estate 2025 sarà la summer ethereal girl

L'estate 2025 si prepara a celebrare la "summer ethereal girl", abbandonando il caos dell'anno passato. Questa estetica eterea invita a perdersi nella fantasia, trasformando ogni outfit in un racconto magico e sognante. Le passerelle, i social e i festival si tingono di leggerezza, portando un rinnovato senso di meraviglia e bellezza nella stagione estiva.

Dimenticate l’estetica caotica dello scorso anno. L’estate 2025 è la summer ethereal girl è un invito a perdersi nella fantasia. Una nuova ondata di stile sta invadendo passerelle, social e festival: è l’estetica eterea, una corrente visiva che trasforma ogni look in un racconto sospeso tra il romantico e il surreale. Più che una tendenza, è una vera e propria atmosfera. Morbida, onirica, leggera ma con un’anima audace. Il nuovo trend fashion dell’estate 2025 è la summer ethereal girl. L’ethereal girl trend gioca con volumi impalpabili, tessuti trasparenti, rouches e stratificazioni che sembrano fluttuare. Ma non si tratta solo di abiti da fata: a rendere questa tendenza così affascinante è l’incontro tra delicatezza e intensità. Le palette spaziano dai toni cipriati e pastello fino a colori più profondi come il borgogna, il nero o il malva. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it