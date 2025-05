Si lancia da un’auto in corsa sull’autostrada per sfuggire ai rapitori | 25enne in custodia

Un giovane albanese di 25 anni, in custodia da parte delle forze dell'ordine, ha compiuto un gesto estremo lanciandosi da un'auto in corsa sull'autostrada A14, nei pressi di San Benedetto del Tronto. L'episodio, avvenuto il pomeriggio del 13 maggio, ha suscitato l'allerta del Centro operativo autostradale di Pescara dopo la segnalazione di un automobilista.

Un ragazzo, 25enne di nazionalità albanese e residente a Bari, si è lanciato da un’auto in corsa sull’autostrada A14 all’altezza di San Benedetto del Tronto, nel pomeriggio del 13 maggio. Ad avvertire il Coa, il Centro operativo autostradale di Pescara, è stato un automobilista che ha assistito alla scena mentre era in coda e ha visto il giovane aprire la portiera dell’utilitaria e rotolare per diversi metri. Arrivato il 118, il 25enne ha dichiarato ai soccorritori di essersi gettato dal mezzo per scappare dai suoi sequestratori, approfittando di un rallentamento dovuto a un cantiere. Il ragazzo, infatti, si è procurato solo ferite lievi e non ha avuto bisogno del ricovero. Stando a quanto riferito, il giovane avrebbe avuto un appuntamento con una ragazza alla stazione di San Benedetto del Tronto. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si lancia da un’auto in corsa sull’autostrada per sfuggire ai rapitori: 25enne in custodia

Cosa riportano altre fonti

Ragazzo si lancia dall'auto in corsa in autostrada: "Aiuto, mi hanno sequestrato"

Secondo today.it: Chi era di passaggio l'ha visto aprire la portiera e rotolare per diversi metri. All'arrivo delle forze dell'ordine, la denuncia: "Mi hanno caricato a forza" ...

Grande paura sull’A14. Si lancia in corsa da un’auto: “Mi avevano sequestrato”

Da msn.com: Il giovane di 25 anni ha raccontato alla polizia che alla stazione di San Benedetto due persone lo avrebbero afferrato e caricato a forza nella vettura. Si indaga sul giallo ...

A14, giovane si lancia da un’auto in corsa: indagini in corso sulle cause

Lo riporta informazione.it: SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Sono molti i punti oscuri sulla vicenda avvenuta nel pomeriggio lungo l’autostrada nel tratto che attraversa il territorio di San Benedetto del Tronto. Un giovane originario ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

AGRIGENTO, CUCCIOLO LANCIATO DA UN’AUTO IN CORSA

OGNI 60 SECONDI UNA SPECIE ANIMALE SUBISCE VIOLENZA. OGNI MINUTO CONTA! Un cucciolo di una settimana circa, ancora con gli occhi chiusi, è stato abbandonato dopo essere stato lanciato da un’auto in corsa a Menfi (Agrigento), in una stradina di campagna.