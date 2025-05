Si lancia da un’auto in corsa sulla A14 il giallo di un 25enne | Aiuto volevano rapirmi La trappola con una ragazza alla stazione di servizio

Un 25enne albanese residente a Bari ha vissuto un drammatico tentativo di rapimento, lanciandosi da un'auto in corsa sulla A14. Con una storia di paura e fuga, sostiene di essere stato ingannato da una ragazza incontrata in una stazione di servizio. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 13 maggio, quando il giovane è stato medicato.

Lo hanno visto gettarsi fuori da un’auto in corsa mentre viaggiava in autostrada. Protagonista della vicenda è un 25enne originario dell’Albania e residente a Bari, che sostiene di essere scappato da un tentativo di rapimento. Era il pomeriggio di martedì 13 maggio quando il ragazzo è stato medicato dal personale del 118 dopo essere stato soccorso vicino a San Benedetto del Tronto. Come racconta Il resto del Carlino, a dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio che ha chiamato la Polizia stradale. La trappola alla stazione di servizio. L’automobilista ha raccontato di aver visto il 25enne lanciarsi da una utilitaria di colore chiaro. L’auto si stava avvicinando a un cantiere e ha dovuto rallentare. A quel punto il ragazzo ha deciso di buttarsi fuori dall’auto. Agli agenti, il 25enne ha raccontato che il presunto rapimento è iniziato alla stazione di servizio di San Benedetto, dove avrebbe dovuto incontrare una ragazza. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Si lancia da un’auto in corsa sulla A14, il giallo di un 25enne: «Aiuto, volevano rapirmi». La trappola con una ragazza alla stazione di servizio

