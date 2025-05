Si giocava a fare Woodstock la mostra alla Fabbrica del Vapore

Fino all'8 giugno, la Fabbrica del Vapore di Milano ospita la mostra fotografica "Si giocava a fare Woodstock - Parco Lambro". Allestita nell'Atelier Ex-Cisterne, l'esposizione celebra il Festival di Re Nudo, considerato un rave ante litteram. Attraverso immagini iconiche, Luca Pollini racconta giorni indimenticabili di musica, libertà e spirito comunitario.

Fino all'8 giugno a Milano presso la Fabbrica del Vapore è possibile visitare la mostra fotografica Si giocava a fare Woodstock - Parco Lambro, allestita nei locali dell'Atelier Ex-Cisterne. "Il Festival di Re Nudo al Parco Lambro - ricorda Luca Pollini -fu un rave ante litteram, giorni.

