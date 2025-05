Si gettò dal nono piano con figlia e cane il processo contro Giulia Lavatura | a giugno la sentenza

Si è aperto il processo contro Giulia Lavatura, accusata di omicidio pluriaggravato per un drammatico episodio che ha scosso Ravenna: la donna si sarebbe gettata dal nono piano con la figlia e il cane. La sentenza è attesa per giugno, ma il pubblico del tribunale resta con il fiato sospeso in attesa di giustizia.

Si dovrà probabilmente attendere un mese per giungere all'esito della di una drammatica vicenda che ha scosso l'intera città di Ravenna. Mercoledì mattina si è tenuta al Tribunale di Ravenna l'udienza per il processo di omicidio pluriaggravato contro la 41enne Giulia Lavatura Truninger che la.

