Si conclude ‘Rethink New at School’ il progetto educativo di Perlana

Si è concluso con un evento speciale il progetto educativo 'Rethink New at School' di Perlana, che ha coinvolto oltre mille classi in tutta Italia. Dopo mesi di laboratori e attività educative, l'iniziativa ha mirato a sensibilizzare i giovani sui temi della sostenibilità e a orientare le loro scelte quotidiane.

(Adnkronos) – Dopo mesi di laboratori, attività educative e oltre un migliaio di classi coinvolte in tutta Italia, si è concluso con un evento speciale il progetto 'Rethink New at School', l'iniziativa firmata Perlana nata per sensibilizzare le nuove generazioni e guidare le loro scelte quotidiane. Piccoli gesti, come il modo in cui vengono acquistati .