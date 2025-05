Si chiama Deep beauty – il dubbio della bellezza la mostra in corso al Mudec di Milano fino al 25 maggio L’incipit è importante | Siamo proprio sicuri che la bellezza universale esista davvero? Partendo da questo interrogativo si possono ammirare in mostra le opere dei grandi maestri della fotografia e qualche artista contemporaneo Un gruppo tanto eterogeneo ma di indiscutibile fama globale

La mostra "Deep Beauty – Il dubbio della bellezza", attualmente al MUDEC di Milano fino al 25 maggio, invita a riflettere sulla vera esistenza della bellezza universale. Attraverso le opere di celebri fotografi e artisti contemporanei, si esplora come il concetto di bellezza sia evoluto nel tempo, sfidando convenzioni e svelando chi l’ha definita.

“S iamo proprio sicuri che la bellezza universale esista davvero?” No, siamo certi del contrario verrebbe da rispondere. Ma si tratta di una non domanda. In realtà sarebbe assai più interessante capire come è cambiato il concetto di bellezza e soprattutto smascherare chi, nel corso del tempo, l’ha imposto. La vulnerabilità come bellezza: Michael Stipe artista a Milano X Parliamo di bellezza estetica, di volti e di corp i. Ora la fotografia che può molto, non arriva a dare risposte e non formula neppure gli interrogativi promessi, ma si lascia guardare visto che esposti ci sono i più grandi fotografi, Robert Mapplethorpe, Helmut Newton, Guy Bordin, William Klein, Man Ray, e artisti puri come Michelangelo Pistoletto, David Hockney e Marina Abramovic, sono solo alcuni. dei nomi presenti. Leggi anche › L’Agenda beauty di maggio 2025, le beauty news del mese Più di 60 opere in un percorso diviso in sei sezioni – Trasfigurazioni, Incanti, Vertigini, Labirinti, Nuovi Mondi, Artifici – che esplora le declinazioni della bellezza e delle sue trasformazioni contemporanee, dall’inizio del XIX secolo ad oggi. 🔗Leggi su Iodonna.it