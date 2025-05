si attende il finanziamento per risanare il tratto tombinato del torrente cesuola il comune approva il progetto

Il Comune di Cesena attende il finanziamento per avviare il risanamento del tratto tombinato del torrente Cesuola. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, che prevede interventi strutturali e ambientali nel tratto tra piazzale Marconi e via dei Mulini, migliorando così la situazione ecologica della zona.

