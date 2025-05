Si allarga la zona 30 km h nuovo limite a Rorai Grande

Si amplia la zona a 30 km/h a Rorai Grande, estendendo il limite già presente in centro e in alcuni quartieri. Questa decisione del Comune mira a migliorare la sicurezza stradale, specialmente in via Chiesa di Rorai, una strada cruciale che collega Porcia e Pordenone, contribuendo a rendere la città più vivibile.

Si allarga la zona con limite 30 kmh in città. La misura, diffusa in centro e in alcuni quartieri ma conosciuta da pochi, verrà applicata anche in via Chiesa di Rorai. Il Comune ha deciso di abbassare la velocità delle automobili considerando che questa via unisce Porcia e Pordenone.

