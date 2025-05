Shock in Messico | Valeria Márquez uccisa durante una diretta su TikTok

Un tragico evento ha scosso il Messico: Valeria Márquez, influencer e modella di 23 anni, è stata uccisa durante una diretta su TikTok nel suo salone di bellezza a Zapopan. Un aggressore, finto corriere, è entrato nel locale e ha aperto il fuoco, trasformando un momento di connessione con i fan in una scena di orrore.

Valeria Márquez, influencer e modella di 23 anni, è stata uccisa durante una diretta streaming su TikTok, mentre si trovava nel suo salone di bellezza "Blossom The Beauty Lounge" a Zapopan, sobborgo di Guadalajara. L'aggressore si è finto un corriere, è entrato nel salone e ha fatto fuoco. L'intera scena è stata trasmessa in tempo reale a centinaia di follower, prima che un dipendente interrompesse lo streaming. Una giovane star dei social stroncata in pochi istanti. Valeria era molto nota sui social, con oltre 95.000 follower su TikTok, video virali e una carriera lanciata dalla vittoria di Miss Rostro Guadalajara 2021. Quel pomeriggio indossava una tuta rosa e teneva in mano un peluche, dettaglio che ha reso l'omicidio ancora più straziante per gli spettatori che assistevano in diretta. Il killer in fuga, indagini in corso.