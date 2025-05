shaila gatta sulla rottura con chiara la rivelazione

Shaila Gatta rompe il silenzio sulla sua rottura con Chiara Cainelli, rivelando i dettagli di un legame che, dopo il Grande Fratello, ha subìto un brusco cambiamento. L'ex gieffina racconta la sua esperienza e le tensioni che hanno portato a questa divisione, segnando un capitolo complesso nel loro rapporto. Scopriamo cosa è realmente accaduto.

Shaila Gatta si espone sulla rottura con Chiara Cainelli: ecco cosa è emerso dal racconto dell’ex gieffina . Shaila Gatta ha stretto un ottimo legame con Zeudi e Chiara all’interno della Casa del Grande Fratello. Dopo la finale del reality show qualcosa però si è rotto del tutto, Shaila e Chiara hanno smesso di seguirsi sui social e il gesto ha spiazzato del tutto. Leggi anche Pierpaolo Pretelli a cuore aperto: l’inviato si espone La rivelazione dell’ex gieffina. Tra un evento e l’altro, sia Shaila che Chiara stanno continuando la loro carriera ma non si sono mai più riviste. In una recente diretta su Tik Tok, la ballerina per la prima volta ha rivelato ai fan cos’è accaduto con Chiara, spiegando: “Come mai non la seguo più? Ho smesso di seguire alcune persone perché non condividevano il mio pensiero e facevano cose che non mi piacevano. 🔗Leggi su 361magazine.com