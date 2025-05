sfregiata su commissione il processo si blocca in attesa della revisione delle pene del reato

Il processo di Appello per Emiliano Laurin, accusato di sfregio su commissione, è stato rinviato al 29 settembre. La decisione è stata presa in attesa della revisione delle pene da parte della Corte costituzionale riguardo al reato di "sfregio permanente", che ha portato a un blocco del procedimento giudiziario.

Processo di Appello rinviato in attesa di conoscere la decisione della Corte costituzionale sulla revisione delle pene per quanto riguarda il reato di "sfregio permanente". Si è aperto ed è stato subito rinviato al 29 settembre il processo di Appello che vede sul banco degli imputati Emiliano Laurini, Mattia Schininà e Kevin Mingoia, accusati di aver aggredito e sfregiato, mentre rincasava, Martina Mucci, cameriera pratese, la notte tra il 20 e 21 febbraio 2023. Il primo è l’ex fidanzato dalla ragazza, ex bodybuilder di 42 anni di Scandicci, individuato come il mandante del pestaggio e condannato in primo grado a 9 anni di reclusione (in rito abbreviato); Mingoia è ritenuto, insieme a un minorenne, l’esecutore materiale dell’aggressione (sei anni e 8 mesi di condanna in primo grado); Schininà è indicato come l’intermediario fra il mandante e gli esecutori (4 anni in primo grado). 🔗Leggi su Lanazione.it