Settlers – Colonia Marziana | Recensione dell’indie sci-fi su Prime video

"Settlers – Colonia Marziana" è un'affascinante opera di fantascienza indie, disponibile su Prime Video. Scritto e diretto da Wyatt Rockefeller, il film esplora le sfide della vita su Marte, con una straordinaria interpretazione di Sofia Boutella nel ruolo di Ilsa. Scopri nella nostra recensione cosa rende questo film una visione imperdibile per gli amanti del genere.

Abbiamo visto Settlers – Colonia Marziana (Settlers), il film indipendente di fantascienza ambientato su Marte, già disponibile in abbonamento su Prime Video. Questa la nostra recensione. Settlers – Colonia Marziana è stato scritto e diretto da Wyatt Rockefeller. Nel cast, Sofia Boutella (Ilsa), Ismael Cruz Cordova (Jerry), Brooklynn Prince (la piccola Remmy ), Nell Tiger Free (la giovane Remmy ) e Jonny Lee Mille r (Reza). Il film è co-prodotto da Julie Fabrizio per Jericho Motion Pictures, Joshua Horsfield per Intake Films e Johan Kruger per Brittle Star Pictures. Ben Pugh funge invece da produttore esecutivo. Settlers è stato girato al confine remoto tra Sud Africa e Namibia. La trama segue una famiglia di coloni terrestri che vive in un avamposto isolato su Marte. La loro è una vita semplice dedita all’agricoltura ma con scarsi raccolti. 🔗Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Settlers – Colonia Marziana | Recensione dell’indie sci-fi su Prime video

