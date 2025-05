Settimanale longevo e Croce rossa locale Due week-end di festa

Due fine settimana di festa per celebrare un doppio importante traguardo: gli 80 anni de L’Informatore Vigevanese, uno dei settimanali più longevi d'Italia, e i 95 anni della Croce Rossa vigevanese. Un legame speciale li unisce, incarnato da Carlo Natale, imprenditore calzaturiero che ha segnato la storia della città nel dopoguerra.

Due lunghissimi fine settimana per festeggiare gli 80 anni de L’Informatore Vigevanese, settimanale cittadino tra i più longevi in Italia e i 95 anni della Croce Rossa vigevanese. Ad unirli una sorta di “filo rosso“ rappresentato da Carlo Natale, imprenditore calzaturiero, che nell’immediato dopoguerra fondò il giornale e fu a lungo presidente della Cri. L’inaugurazione della mostra, che si chiuderà il 25 maggio e che è stata realizzata in collaborazione con il Comune e con la Fondazione di Piacenza e Vigevano e di Casa Stopino, è in programma domani alle 19 nella Strada Sotterranea del Castello. In mostra ci saranno cimeli e documenti, alcuni dei quali ritrovati di recente e ancora oggetto di studio, per compiere un viaggio nella storia della città e del suo territorio. Tra i direttori del settimanale ci fu anche Vito Pallavicini, vigevanese, uno dei maggiori parolieri della musica italiana. 🔗Leggi su Ilgiorno.it