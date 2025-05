Settimana celiachia a Roma villaggio gluten free tra gusto e informazione

Dal 17 al 18 maggio Roma ospita Celiakè?!, il primo festival dedicato al mondo senza glutine. In occasione della Settimana nazionale della celiachia e della Giornata mondiale del 16 maggio, il villaggio gluten free offre un'esperienza unica tra gusto e informazione, promuovendo la consapevolezza e le delizie culinarie per tutti.

Il 17 e 18 maggio nella Capitale arriva Celiakè?!, il primo festival itinerante interamente dedicato al senza glutine Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - In occasione della Settimana nazionale della celiachia e in prossimità della Giornata mondiale del 16 maggio, arriva nella a Roma Celiakè?!

Settimana celiachia, a Roma villaggio gluten free tra gusto e informazione

Da msn.com: (Adnkronos) - In occasione della Settimana nazionale della celiachia e in prossimità della Giornata mondiale del 16 maggio, arriva nella a Roma Celiakè?!, il primo festival itinerante interamente dedi ...

Settimana Nazionale della Celiachia

Scrive msn.com: Nove giorni di eventi e approfondimenti, in concomitanza della Giornata Mondiale della Celiachia che si celebra il 16 maggio, per diffondere una corretta informazione sulla celiachia ...

Celiachia, settimana nazionale: gli screening e le iniziative per i più piccoli

Segnala msn.com: Fino al 18 maggio consulenze mediche e screening gratuiti, conferenze con dietisti e nutrizionisti, incontri online dedicati alle persone celiache e alle loro famiglie ...

